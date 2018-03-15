Это общероссийская отраслевая некоммерческая организация, созданная в 2010 году. Для иностранных инвесторов, планирующих локализацию производства, Ассоциация является «точкой входа» и проводником в России. Ее членами являются 130 юридических лиц из 46 субъектов Российской Федерации, в том числе, 4 особые экономические зоны - «Алабуга», «Калуга», «Дубна» и «Титановая долина».

Основная цель организации - продвижение общих интересов партнеров и привлечение инвесторов. Ежегодно при поддержке оссоциации проводится порядка 20 специализированных российских и зарубежных мероприятий по вопросам локализации производства и развития промышленной инфраструктуры.

Генеральный директор «ОЭЗ «Тольятти» Сергей Федоров уверен, что новый инструмент повысит информированность потенциальных инвесторов о возможностях тольяттинской площадки и поспособствует привлечению новых резидентов.