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15 марта 2018
07:55:33

ОЭЗ «Тольятти» вступила в Ассоциацию индустриальных парков России

Это общероссийская отраслевая некоммерческая организация, созданная в 2010 году. Для иностранных инвесторов, планирующих локализацию производства, Ассоциация является «точкой входа» и проводником в России. Ее членами являются 130 юридических лиц из 46 субъектов Российской Федерации, в том числе, 4 особые экономические зоны - «Алабуга», «Калуга», «Дубна» и «Титановая долина».

Основная цель организации -  продвижение общих интересов партнеров и привлечение инвесторов. Ежегодно при поддержке оссоциации проводится порядка 20 специализированных российских и зарубежных мероприятий по вопросам локализации производства и развития промышленной инфраструктуры.

Генеральный директор «ОЭЗ «Тольятти» Сергей Федоров уверен, что новый инструмент повысит информированность потенциальных инвесторов о возможностях тольяттинской площадки и поспособствует привлечению новых резидентов.




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