На должность генерального директора площадки назначили Сергея Андреева. Он приступил к исполнению новых обязанностей накануне. До этого момента Сергей Андреев год проработал заместителем председателя правительства Самарской области.

Ранее возглавлял мэрию городского округа Тольятти (2012 – 2017 гг.), избирался депутатом Тольяттинской городской Думы (2000 – 2007 гг.) и Самарской Губернской Думы (2007 – 2010 гг.)