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20 апреля 2018
07:16:46

ОЭЗ «Тольятти» возглавил бывший мэр города

На должность генерального директора площадки назначили Сергея Андреева. Он приступил к исполнению новых обязанностей накануне. До этого момента Сергей Андреев год проработал заместителем председателя правительства Самарской области.

Ранее возглавлял мэрию городского округа Тольятти (2012 – 2017 гг.), избирался депутатом Тольяттинской городской Думы (2000 – 2007 гг.)  и Самарской Губернской Думы (2007 – 2010 гг.)




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