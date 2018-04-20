На должность генерального директора площадки назначили Сергея Андреева. Он приступил к исполнению новых обязанностей накануне. До этого момента Сергей Андреев год проработал заместителем председателя правительства Самарской области.
Ранее возглавлял мэрию городского округа Тольятти (2012 – 2017 гг.), избирался депутатом Тольяттинской городской Думы (2000 – 2007 гг.) и Самарской Губернской Думы (2007 – 2010 гг.)
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