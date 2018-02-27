Особая экономическая зона «Тольятти» получила награду АО «Особые экономические зоны» в номинации «Диверсификация года». Ее вручили 20 февраля руководителю проекта Сергею Федорову на рабочей встрече, посвященной развитию особых экономических зон России. Она прошла в Москве в офисе головной организации.

Мероприятие было посвящено подведению итогов года и обсуждению перспектив развития федерального проекта. Среди положительных тенденций был отмечен возросший интерес государства к ОЭЗ. Награждение руководителей управляющих компаний стало кульминацией встречи, сказано на сайте АО «ОЭЗ» (http://www.russez.ru/press/news?rid=24811&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=121803&fxsl=view.xsl). В этом году было принято решение не ранжировать особые экономические зоны, а оценить отдельные достижения площадок и подчеркнуть лучшее в каждой из них.

Особая экономическая зона «Тольятти» достигла высоких результатов в расширении отраслевой структуры инвестиционных проектов, за что и была награждена в номинации «Диверсификация года». Помимо автокомпонентного производства в структуру ОЭЗ активно входят компании из других промышленных направлений.

«За последние годы в ОЭЗ «Тольятти» расширены и укрупнены отраслевые направления, не связанные с автопромом. Почти половина наших резидентов развивают диверсифицированные проекты. Это создание современных химических и фармацевтических производств, предприятий по изготовлению стройматериалов и упаковки. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие площадки в этом направлении, тем более, что наши новые инвесторы также представляют неавтомобильные проекты» - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ «Тольятти» Сергей Федоров.

Отметил результаты работы ОЭЗ «Тольятти» по расширению отраслевой структуры проектов врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко:

«Наполнение территории ОЭЗ производствами, не связанными с рынком автокомпонентов, положительно влияет на процесс диверсификации экономики моногорода Тольятти. В 2017 году были достигнуты большие успехи в усилении формирующихся отраслевых направлений на площадке: резидентами ОЭЗ «Тольятти» стали две компании, реализующие проекты в фармацевтической и строительной промышленности, состоялся запуск современного завода по изготовлению лекарственных препаратов ООО «Озон Фарм» и завода по производству и переработке бумаги ООО «Тольяттинская бумажная фабрика».