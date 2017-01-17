Около 10% затраченных на развитие площадки бюджетных средств уже вернулось государству

Опубликован итоговый отчет по результатам развития особой экономической зоны в 2016 году. Напомним, что основными направлениями деятельности управляющей компании являются строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры ОЭЗ, а также привлечение инвесторов на площадку.

Главным итогом года стал запуск двух новых заводов по производству автокомпонентов. Начало года ознаменовалось открытием немецкого предприятия ООО «Эдша Тольятти», которое в этом году признана одним из лучших поставщиков АВТОВАЗа. Следом состоялся торжественный запуск японской компании «Атсумитек Тойота Цусе Рус». В итоге к середине 2016 года в ОЭЗ работало уже шесть заводов, которые осуществляли поставки не только по России, но и за рубеж. Общий объем изготовленной продукции за 9 месяцев текущего года достиг почти 1 млрд рублей, выручка составила 1,5 млрд рублей.

«Параллельно с производственной деятельностью шла напряженная строительная работа на площадке – прокладывалась инфраструктура второго этапа, резиденты старались выдержать свои сроки по застройке участков и запуску заводов, – рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко. – Кроме того, в сентябре была завершена процедура передачи полномочий по управлению ОЭЗ «Тольятти» Правительству Самарской области. И спустя всего два месяца проведен первый в регионе экспертный совет, на котором были одобрены проекты двух новых резидентов».

К концу года общий объем заявленных инвестиций в ОЭЗ достиг почти 23 млрд рублей, число заявленных рабочих мест превысило пять тысяч. Значительно выросли и осуществленные инвестиции резидентов – до 8,4 млрд рублей против 6,2 млрд государственных средств. При этом порядка 10%, или почти 552 млн рублей, вложенных бюджетных средств уже вернулось государству в виде налоговых и иных платежей от деятельности наших резидентов.

«Эта работа проходила на фоне общей напряженной обстановки вокруг федерального проекта в целом, закрытия некоторых площадок, – подчеркнул Алексей Пахоменко. – ОЭЗ «Тольятти» удалось не просто удержаться в пятерке наиболее эффективных проектов страны, она вновь попала в международный рейтинг свободных экономических зон наряду только с двумя российскими площадками».

Что касается планов на 2017 год, то основные задачи – это увеличить эффективность работы управляющей компании ОЭЗ, сдать в эксплуатацию достроенные объекты инфраструктуры второго этапа, осуществить запуск двух новых заводов и привлечь трех новых резидентов.

«За прошедшие шесть лет с момента создания ОЭЗ заложен хороший фундамент для дальнейшего роста и развития. И если раньше мы говорили о возможном будущем эффекте от нашей работы, то сейчас этот эффект уже ощутим. И в перспективе он будет только расти», – подытожил Алексей Пахоменко.