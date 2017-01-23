Сегодня должно состояться подписание соглашения между мэрией и «АКОМ-Индастриал». Заявка от компании поступила в горадминистрацию 28 декабря и, по результатам рассмотрения комиссии, была признана соответствующей всем требованиям.

«АКОМ-Индастриал» намерен создать в ТОР Тольятти серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей. Проект нацелен на высокую степень локализации производства на территории России. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,5 млрд руб. В рамках нового производства резидент планирует создать 73 новых рабочих места.

Как заявил мэр Сергей Андреев, на этой неделе Минэкономразвития зарегистрирует эту компанию в качестве первого резидента, и она получит те льготы, которые предусмотрены законодательством.