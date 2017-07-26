Как сообщили в администрации города, сегодня стартуют дорожные работы на ул. Куйбышева, они продлятся до 26 сентября, все это время будет полностью перекрыт проезд транспортных средств на участке от трассы М-5 «Урал» до ул. Энергетиков.
Для повышения безопасности движения водителям необходимо выполнять требования временных дорожных знаков, выбирать соответствующие направления и возможные пути объезда.
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