Как сообщили в администрации города, сегодня стартуют дорожные работы на ул. Куйбышева, они продлятся до 26 сентября, все это время будет полностью перекрыт проезд транспортных средств на участке от трассы М-5 «Урал» до ул. Энергетиков.

Для повышения безопасности движения водителям необходимо выполнять требования временных дорожных знаков, выбирать соответствующие направления и возможные пути объезда.