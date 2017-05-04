Ко Дню победы в социальной сети запускается специальный сервис. Приложение "9 мая. Яркая память" будет доступно с понедельника 8 мая. С его помощью можно загрузить памятную фотографию с компьютера или из личного альбома и раскрасить ее в подходящие цвета и оттенки.

После обработки цветную фотографию можно будет сохранить в личном альбоме, скачать на компьютер или опубликовать в своей ленте, передает РИА Новости .