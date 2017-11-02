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02 ноября 2017
10:25:03

Один из самых значимых туристических объектов Тольятти может подвергнуться реконструкции

Речь идет о памятнике Татищеву.

Издание «День города» пишет, что в планах властей – благоустройство территории и ремонт лестницы. Ступени давно разрушаются, что замечают не только гости города, но и местные жители. Замечают и просят администрацию взяться за популярный у отдыхающих объект, потому что это не только некрасиво, но и опасно. Люди предпочитают идти к памятнику по спуску с левой стороны.

До определённого времени чиновники на просьбы тольяттинцев отвечали отказом, ссылаясь на отсутствие денег. Собственно, финансов нет и сейчас, но соответствующие ведомства, тем не менее, уже получили задание в ближайшие 2 недели подготовить смету по реставрации лестницы. 

И ближе к лету 2018 года появится дизайнерское решение благоустройства прилегающей к памятнику Татищева территории.




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