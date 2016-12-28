Очевидец катастрофы Ту-154, разбившегося у побережья Сочи, успел снять на видео взлет и момент падения самолета. Он уже опрошен следствием, - сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, кроме этой видеозаписи следствие располагает записями посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения погранконтроля пассажирами.

Тем временем, некоторые подробности последних секунд полета Ту-154 привело сегодня агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, скорость полета Ту-154 на момент катастрофы составляла более 500 км/ч. По непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа, и, по всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате он столкнулся с поверхностью воды, - рассказал собеседник агентства, по мнению которого, речь в таком случае может идти о совокупности нескольких причин, которые привели к катастрофе, в том числе ошибочные действия экипажа и неполадку одного из двигателей.