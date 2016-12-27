У катастрофы появился свидетель. Пограничник, ставший очевидцем крушения, рассказал , что сразу после взлета самолет начал быстро снижаться к поверхности моря, словно собирался совершить посадку на воду. При этом его нос был неестественно задран. При ударе о поверхность воды хвост лайнера отвалился, после чего Ту-154 быстро затонул.
Подробности посадки потерпевшего крушение близ Сочи лайнера стали известны газете "Ъ". Издание предполагает, самолет что мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю.
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