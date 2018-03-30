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30 марта 2018
12:53:22

Очередные кадровые назначения на АВТОВАЗе

Совет директоров компании утвердил кандидатуру нового исполнительного вице-президента по финансам. Со 2 апреля эту должность займет Алексей Бобров. Штефан Мауэрер, выполняший эти обязанности с 2015 года, принял решение продолжить свою карьеру вне периметра Группы АВТОВАЗ. В период передачи полномочий до 1 мая 2018 года господин Мауэрер будет работать в должности старшего советника Президента ПАО «АВТОВАЗ».

Алексей Бобров родился в 1977 году, закончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1999-м. С 1999 по 2010 год он занимал управляющие должности в сфере финансов и аудита в московском офисе Ernst & Young, а также в офисах Lafarge в Москве и Париже. В 2010 году Алексей Бобров перешел в компанию Michelin Group на должность финансового директора Michelin Russia, затем был повышен до финансового директора Michelin Eastern Europe.

В январе 2017 года он занял позицию главного финансового директора в дочерней компании Michelin – Euromaster (Клермон-Ферран), которая управляет сетью из более 2000 шинных и технических дилерских центров в 17 странах Европы. Женат, воспитывает 2 дочерей.

«Я хочу поблагодарить господина Маурэра за работу финансового блока во время кризисных лет и его большой вклад в текущее восстановление компании. Я желаю Штефану удачи в его дальнейшей карьере, – заявил Президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор. - Алексей Бобров, имеющий большой опыт в стратегической и оперативной работе, будет одним из ключевых участников реализации среднесрочного плана развития Компании и обеспечит дальнейшее улучшение ее финансовых показателей. Все наши команды окажут ему в этом полную поддержку».

Фото: АВТОВАЗ




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