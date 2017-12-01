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01 декабря 2017
12:35:29

Очередной рейд по нетрезвым в Тольятти нетрезвых не выявил

 Инспекторы ГИБДД дежурили в Автозаводском районе накануне вечером, все остановленные водители были чисты перед законом. И, тем не менее, жители города продолжают садиться за руль в состоянии опьянения, а иначе ужасные цифры статистики не объяснить. В нынешнем году на территории города в ДТП, которые случились по вине пьяных автомобилистов, погибли 4 человека, 54 получили травмы.

Такие рейды ГИБДД Тольятти продолжит. Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции выявляют правонарушителей, позволивших себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Только за прошедшие сутки к административной ответственности за пьяную езду или отказ от проверки были привлечены 7 тольяттинцев, а с начала года их уже почти 3 тысячи.

Руководство  ГИБДД призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях. По всем поступившим сигналам полицейские принимают необходимые меры реагирования.




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