Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации. Завтра на площади перед театром кукол «Пилигрим» развернется двухчасовая развлекательная программа. С 15.00 до 17.00 вас ждут «гонка патрулей» на лыжероллерах, челночный бег и эстафеты, фристайл, фотозона.

Совет ветеранов спорта представит достижения и награды спортсменов, завоеванные в разное время. Приглашаются все желающие.