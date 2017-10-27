Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации. Завтра на площади перед театром кукол «Пилигрим» развернется двухчасовая развлекательная программа. С 15.00 до 17.00 вас ждут «гонка патрулей» на лыжероллерах, челночный бег и эстафеты, фристайл, фотозона.
Совет ветеранов спорта представит достижения и награды спортсменов, завоеванные в разное время. Приглашаются все желающие.
Об этом рассказали в горадминистрации
С понедельника, 30 октября, он будет курсировать по новому маршруту
По мнению властей, это упростит для казахов изучение английского, а для иностранцев — казахского
Полноценного детектива не вышло: сели, выпили, поссорились, схватились за ножи
Отличились офицеры СОБРа «Омега» Управления Росгвардии
Его становят около дома, где 18 ноября 1927 года он родился
Это выяснилось в результате телефонного опроса социологов