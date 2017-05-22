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22 мая 2017
10:47:01

Очередной любитель «нетрезвой езды» в Тольятти может оказаться за решеткой

Автомобиль ВАЗ-21099 за нарушение правил инспекторы остановили в селе Русская Борковка. За рулем сидел 47-летний мужчина. При составлении протокола полицейские почуяли резкий запах алкоголя и предложили водителю пройти медицинское освидетельствование.

Экспертиза показала, что автомобилист нетрезв. Между тем, в июне прошлого года гражданин был на полтора года лишен водительских прав за то, что сел за руль пьяным. Теперь возбуждено уголовное дело, по которому тольяттинец может лишиться свободы на срок до  двух лет.




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