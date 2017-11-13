Очередное сообщение о добытом гиганте распространили СМИ. Житель Самары поймал щуку весом до 10 кг. Рыбина достигает длины весла, передает 63.ru .

Счастливый мужчина рассказал, что использовал приманку-воблер. При этом по его словам, обхватить щучку не получается - очень большая спина. Так это или нет, можете судить сами. Фотография ниже.

Фото: 63.ru

Минувшим летом в сети также появились фото улова жителя Новокубышевска, который поймал 2-хметрового сома, а под Тольятти попался его 50-килограммовый собрат.