В Госдуме планируют разработать законопроект, позволяющий автовладельцам удаленно отменить неверно выписанный штраф с камер видеонаблюдения, пишет сегодня "Парламентская газета". Издание цитирует первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова.
По его словам, технические ошибки в присланном по почте постановлении о наложении штрафа станут основанием для автоматического аннулирования документа без участия автовладельца.
Депутат отметил, что сегодня, чтобы обжаловать постановление, автовладельцу "нужно преодолеть целую цепочку препятствий".
Источник Маяк
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