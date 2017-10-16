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16 октября 2017
10:08:27

Обжалование штрафов от ГИБДД хотят сделать дистанционным

В Госдуме планируют разработать законопроект, позволяющий автовладельцам удаленно отменить неверно выписанный штраф с камер видеонаблюдения, пишет сегодня "Парламентская газета". Издание цитирует первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова.

По его словам, технические ошибки в присланном по почте постановлении о наложении штрафа станут основанием для автоматического аннулирования документа без участия автовладельца.

Депутат отметил, что сегодня, чтобы обжаловать постановление, автовладельцу "нужно преодолеть целую цепочку препятствий".

Источник Маяк




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