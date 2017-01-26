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26 января 2017
07:17:50

Обвал холода накрыл Тольятти

Мощный атлантический вихрь покидает Русскую равнину, уходя на Южный Урал, а со Скандинавии к нам пришел очаг высокого давления. Всего за сутки столбики термометров упали с нуля до -16.  А при крепком северо-восточном ветре температура будет ощущаться жителями города еще на 6-8° ниже реальной. Кроме того, в ближайшие ночи температура воздуха местами может опуститься до -24.  

Зима в этом году не скупится на по-настоящему холодные деньки, говорят синоптики. Хотя в прошлом веке такие январи были регулярными. Температура могла держаться ниже -20° по 5-6 дней в месяц. Но в 21 веке, благодаря глобальному потеплению, подобные похолодания случаются раз в два года, да и по продолжительности они в 2-3 раза короче. Поэтому, исходя из метеостатистики, можно сделать вывод, что январь 2017 года идёт в климатическом графике холодного столетия.

Похолодание затронет не только центральные регионы. Арктическое вторжение будет настолько мощным, что холодные воздушные массы проникнут далеко на юг европейской России и доберутся до Чёрного моря.




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