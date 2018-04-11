Об этом сообщает Жигулевская ГЭС. Сейчас активно продолжается таяние льда по всей акватории Волги. В течении минувшей недели подпорный уровень воды в водохранилище в районе станции был в пределах нормы.
Наблюдается его незначительное снижение, как и в целом по динамике за последние несколько недель. Верхний бьеф на сегодня составляет - 517 метр 97 см. Сотрудники ГЭС продолжают готовиться к пропуску половодья.
Фото: Жигулевская ГЭС
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