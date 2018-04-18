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18 апреля 2018
10:20:59

Общественный транспорт изменит схему движения в тольяттинском районе Жигморе

В связи с производством работ на трассе М-5 и изменением схемы организации дорожного движения в районе строительства транспортной развязки изменяются схемы движения маршрутов.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта, городские маршруты №№ 9, 40, 42, 124, 130, 134, 142, 42д (до Федоровских лугов):

— при движении из микрорайона Шлюзовой будут следовать по существующим схемам,

— при движении в направлении микрорайона Шлюзовой с кольцевой развязки ул. Магистральная – ул. Куйбышева – ул. Железнодорожная будут по улицам Железнодорожная – Дорофеева – Гидротехническая и далее по существующим схемам со всеми имеющимися остановками.

Маршруты на садово-дачные массивы №№ 56, 167/172, 254/281/266, 268, 275, 322:

— при движении из города в направлении дачных массивов будут следовать по существующим схемам;

— при движении с дачных массивов в город после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД «Глобус» будут поворачивать направо на ул. Куйбышева и следовать до пересечений улиц Магистральная и Железнодорожная, далее по существующим схемам со всеми имеющимися остановками. Изменения будут действовать на весь период производства работ.

Пока что все автобусы курсируют как обычно. ФКУ «Поволжуправтодор» в настоящее время согласовывает изменение схемы организации дорожного движения с областной ГИБДД. После этого в ближайшие дни она будет введена в действие.




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