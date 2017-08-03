Как заявили в горадминистрации, благодаря им активные жители будут максимально вовлечены в процессы управления своим городом, двором, домом.

В состав ОСМ войдут инициативные горожане, всего 200-250 человек. Помимо активистов, это будут представители надзорных инстанций, что поможет сделать общественный контроль более эффективным.

Власти напомнили, что на общественные советы будут возложены функции по решению социально-значимых вопросов в границах своих микрорайонов: в домах – содержание общего имущества, текущий и капитальный ремонт; во дворах – благоустройство общественных территорий; в городе – дороги. Кроме того, общественность будет привлекаться к контролю за деятельностью объектов потребительского рынка. Словом - все, что так или иначе влияет на сохранность и наполняемость городского бюджета, будет проходить с участием жителей.

В горадминистрации также добавили, у активных тольяттинцев еще есть возможность подать заявку на участие в работе ОСМ. Анкеты принимаются в административных зданиях города, в городской думе и отделениях МФЦ.