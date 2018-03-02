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02 марта 2018
07:21:49

Общественные слушания по строительству мусорного полигона в Тольятти отменили, но они все равно состоялись

Граждане провели их сами на улице у здания заводоуправления «КуйбышевАзота» после того, как за полчаса до начала администрация предприятия отказала активистам в помещении.  Несмотря на холодную погоду 2 сотни человек проявили стойкость в отстаивании своих прав.

Все  единогласно проголосовали против строительства полигона, а итогом собрания  стало письмо в адрес главы Тольятти Сергея Анташева.  Напомним, кладбище для отходов хотят построить практически в санитарно-защитной зона ТоАЗа, между поселениями Васильевка и Зеленовка. Противники строительства – местные жители – собирают подписи против этого проекта.




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