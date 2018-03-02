Граждане провели их сами на улице у здания заводоуправления «КуйбышевАзота» после того, как за полчаса до начала администрация предприятия отказала активистам в помещении. Несмотря на холодную погоду 2 сотни человек проявили стойкость в отстаивании своих прав.
Все единогласно проголосовали против строительства полигона, а итогом собрания стало письмо в адрес главы Тольятти Сергея Анташева. Напомним, кладбище для отходов хотят построить практически в санитарно-защитной зона ТоАЗа, между поселениями Васильевка и Зеленовка. Противники строительства – местные жители – собирают подписи против этого проекта.
На особом контроле находятся все гидротехнические сооружения компании «Т Плюс».
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ГИБДД города сообщает об этом после подведения итогов рейдов, которые прошли в последнем зимнем месяце
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АВТОВАЗ в марте продлил программу обновления парка по схеме trade-in
Только картофеля планируется засеять на площади более 60 гектаров