Граждане провели их сами на улице у здания заводоуправления «КуйбышевАзота» после того, как за полчаса до начала администрация предприятия отказала активистам в помещении. Несмотря на холодную погоду 2 сотни человек проявили стойкость в отстаивании своих прав.

Все единогласно проголосовали против строительства полигона, а итогом собрания стало письмо в адрес главы Тольятти Сергея Анташева. Напомним , кладбище для отходов хотят построить практически в санитарно-защитной зона ТоАЗа, между поселениями Васильевка и Зеленовка. Противники строительства – местные жители – собирают подписи против этого проекта.