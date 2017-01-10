Об этом сообщили в Роструде. Первые майские праздники продлятся 3 дня, начиная с 29 апреля, а вторые пройдут с 6 по 9 мая. Также россиян традиционно ждет дополнительный отдых в феврале, марте, июне и ноябре.
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