Если сумма по нормативу окажется меньше показателей приборов учета, то гражданам разрешат оплачивать ее. То есть, общедомовые нужды в любом случае будут рассчитываться в пользу жителей многоквартирных домов. Законопроект подготовлен представителями всех фракций Госдумы.

С начала 2017 года сумма по расходам на общедомовые нужды (ОДН) производится по-новому — она рассчитывается только по нормативу, определяемому каждым регионом самостоятельно. Кроме того, эти платежи вынесли в отдельную строку в платёжной квитанции.

В ОДН входят расходы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня для надлежащего содержания и использования общего имущества в многоквартирном доме.

До этого года расходы по ОДН оплачивали двумя способами — по нормативу или же по данным счётчика. Как правило, те, кто платил по счётчику, экономили. В первом же случае управляющие компании сами распределяли счет за ОДН на всех собственников. В квитанцию они могли также включить перерасход.