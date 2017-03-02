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02 марта 2017
09:54:48

Общедомовые нужды хотят перевести на счетчики

Если сумма по нормативу окажется меньше показателей приборов учета, то гражданам разрешат оплачивать ее. То есть, общедомовые нужды в любом случае будут рассчитываться в пользу жителей многоквартирных домов. Законопроект подготовлен представителями всех фракций Госдумы.

С начала 2017 года сумма по расходам на общедомовые нужды (ОДН) производится по-новому — она рассчитывается только по нормативу, определяемому каждым регионом самостоятельно. Кроме того, эти платежи вынесли в отдельную строку в платёжной квитанции.

В ОДН входят расходы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня для надлежащего содержания и использования общего имущества в многоквартирном доме.

До этого года расходы по ОДН оплачивали двумя способами — по нормативу или же по данным счётчика. Как правило, те, кто платил по счётчику, экономили. В первом же случае управляющие компании сами распределяли счет за ОДН на всех собственников. В квитанцию они могли также включить перерасход.

Источник RT




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