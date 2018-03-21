Дорожный департамент администрации намерен в этом сезоне оперативно реагировать на деформации асфальтового покрытия, которые неизбежно возникают весной, когда в дневные часы снег на дорогах интенсивно тает, а в ночное время сохраняется мороз. Подобные дефекты могут влиять на безопасность дорожного движения и подрядчики планируют их устранять как можно скорее.

Жителей города просят оказать содействие. Все данные об обнаруженных повреждениях на магистралях направляйте в департамент по телефону 54-44-33. Добавочный номер для Автозаводского района 3754, для Центрального - 3898, для Комсомольского – 4990. Сведения о деформациях на внутриквартальных проездах необходимо направлять в департамент городского хозяйства администрации по телефону: 54-31-64.