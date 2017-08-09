В матче за трофей, который прошел накануне в македонском городе Скопье, королевский клуб взял верх над «Манчестер Юнайтед» из Англии. Результат противостояния — 2:1 в пользу «Реала», который получил этот трофей уже в четвертый раз.
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