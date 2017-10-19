На этом настаивает Ассоциация родительских комитетов и сообществ. Как рассказала RT ее глава Ольга Леткова, курс поможет научить подростков правильно выстраивать взаимоотношения с противоположным полом и с детьми.
Сейчас науку о семейных отношениях в некоторых школах преподают, но факультативно.
Добавим, предложение Ассоциация озвучит завтра на встрече с представителями Министерства образования и науки.
Источник НСН
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