На этом настаивает Ассоциация родительских комитетов и сообществ. Как рассказала RT ее глава Ольга Леткова, курс поможет научить подростков правильно выстраивать взаимоотношения с противоположным полом и с детьми.

Сейчас науку о семейных отношениях в некоторых школах преподают, но факультативно.

Добавим, предложение Ассоциация озвучит завтра на встрече с представителями Министерства образования и науки.