Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей, на 16 с лишним процентов по сравнению с предыдущим годом. В то же время резко выросли продажи фруктовых вин — на 72%.

По мнению экспертов союза, рост производства и реализации таких вин в 2017 году связан с падением платежеспособного спроса: потребители переходят на более доступную по цене винодельческую продукцию.