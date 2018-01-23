Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей, на 16 с лишним процентов по сравнению с предыдущим годом. В то же время резко выросли продажи фруктовых вин — на 72%.
По мнению экспертов союза, рост производства и реализации таких вин в 2017 году связан с падением платежеспособного спроса: потребители переходят на более доступную по цене винодельческую продукцию.
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