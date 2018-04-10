Об этом заявил глава дорожного департамента администрации Павел Баннов. Бригады ремонтников развернут свою деятельность в первую очередь на двух магистралях — на улицах Лесной и Ленина. Лесная входит в маршрут движения швейцарской футбольной команды, которая, как известно, будет жить в гостинице «Лада Резорт» и ездить тренироваться на стадион «Торпедо».

Соответственно, ее должны сделать в числе первых, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными гостями. Глава города Сергей Анташев поставил перед Банновым задачу — завершить ремонт шести магистралей (кроме ул. Ленина) до 1 августа. Если это условие будет выполнено, у города будет возможность получить дополнительные средства на дорожный ремонт. И тогда перечень объектов удастся расширить.

Депутат Максим Гусейнов:

– Едва сошел снег, стало понятно, что с дорогой по улице Ленина ситуация близка к критической. По сути, из-за ям от дороги на одной из главной улиц Центрального района осталась одна полоса, по которой водители пытаются объехать разбитые участки. Ни о какой безопасности движения в данных обстоятельствах говорить не приходится. Что же касается дополнительных средств на дорожный ремонт, то они, безусловно, очень нужны городу. Но при этом в погоне за сроками не стоит забывать о качестве работ.