Программа перевозки пассажиров в целом завершена, — заявляют в Минтрансе.

Что будет с сертификатом эксплуатанта «ВИМ-Авиа» — станет известно уже в ближайшие дни. Глава ведомства Максим Соколов не исключил, что экипажи выполнят еще пару рейсов на особо загруженных направлениях. Однако активная полётная деятельность свёрнута уже с сегодняшнего дня.

Как напоминает ТАСС, кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа», по данным Росавиации, составляет порядка 10 миллиардов рублей. В конце сентября с проблемами столкнулись свыше 30 тысяч клиентов перевозчика как в России, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

В связи с кризисом деятельность правительства раскритиковал президент. Владимир Путин в конце сентября объявил главе Минтранса Максиму Соколову о его неполном служебном соответствии, а вице-премьера Аркадия Дворковича упрекнул в недостаточном внимании к транспортной отрасли.

В отношении руководства «ВИМ-Авиа» Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве.