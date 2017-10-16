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16 октября 2017
08:09:47

Обанкротившаяся компания «ВИМ-Авиа» с сегодняшнего дня окончательно прекращает выполнять рейсы

Программа перевозки пассажиров в целом завершена, — заявляют в Минтрансе.

Что будет с сертификатом эксплуатанта «ВИМ-Авиа» — станет известно уже в ближайшие дни. Глава ведомства Максим Соколов не исключил, что экипажи выполнят еще пару рейсов на особо загруженных направлениях. Однако активная полётная деятельность свёрнута уже с сегодняшнего дня.

Как напоминает ТАСС, кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа», по данным Росавиации, составляет порядка 10 миллиардов рублей. В конце сентября с проблемами столкнулись свыше 30 тысяч клиентов перевозчика как в России, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

В связи с кризисом деятельность правительства раскритиковал президент. Владимир Путин в конце сентября объявил главе Минтранса Максиму Соколову о его неполном служебном соответствии, а вице-премьера Аркадия Дворковича упрекнул в недостаточном внимании к транспортной отрасли.

В отношении руководства «ВИМ-Авиа» Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве.

 

Источник Эхо Москвы




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