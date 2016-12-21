Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама за время пребывания в Белом доме воспользовался прямой телефонной линией с Москвой. Об этом сообщает NBC News.
Обама позвонил в Кремль по «красному телефону» в связи с обеспокоенностью кибератаками. По данным СМИ, администрация президента Обамы направила по экстренной линии сообщение, в котором напомнило Москве о международном праве, пишет РИА ФАН.
Американские власти уточнили, что международное право, включая законы, касающиеся вооруженных конфликтов, распространяются и на действия в киберпространстве.
Ранее сообщалось, что Обама звонил Путину по «красному телефону» в связи с хакерскими атаками.
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