И АВТОВАЗ, и «Джи-Эм АВТОВАЗ» с сегодняшнего дня в корпоративном отпуске. Он продлится три недели, до 13 августа. В пресс-службе АВТОВАЗа подчеркнули, что прежде, чем отпустить сотрудников на каникулы, компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей всех моделей для дилерской сети.
Кроме того, за время отпуска заводы проведут плановую модернизацию оборудования. Добавлю, что в отпуск отправились также и сотрудники автопредприятия «Лада Ижевск».
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