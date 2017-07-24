слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
24 июля 2017
07:20:24

Оба тольяттинских автозавода остановили конвейеры

И АВТОВАЗ, и «Джи-Эм АВТОВАЗ» с сегодняшнего дня в корпоративном отпуске. Он продлится три недели, до 13 августа. В пресс-службе АВТОВАЗа подчеркнули, что прежде, чем отпустить сотрудников на каникулы, компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей всех моделей для дилерской сети.

Кроме того, за время отпуска заводы проведут плановую модернизацию оборудования. Добавлю, что в отпуск отправились также и сотрудники автопредприятия «Лада Ижевск».




Последние новости Тольятти

24 июля
10:59
В Курумоче начал работать амбулифт

Международный аэропорт продолжает совершенствовать инклюзивную среду

24 июля
10:40
В аварии на самарской трассе пострадали шесть человек

Накануне на 310 км дороги Самара - Оренбург столкнулись два автомобиля

24 июля
10:31
В Самаре под колесами авто погибла 2-летняя девочка, шедшая по дороге без взрослых

Прибывшая скорая увезла малышку в больницу, но накануне ребенок скончался

24 июля
9:53
Тольяттинский таксист помог полицейским выявить злостного нарушителя

Он сообщил, что по улице Матросова движется Приора, водитель которой, предположительно пьян.

24 июля
9:52
Тольяттинец выиграл серебро первенства мира

В болгарском Пловдиве накануне завершились соревнования по академической гребле

24 июля
9:32
Экономика России постепенно восстанавливается

Международный валютный фонд подтвердил сегодня свой апрельский прогноз

24 июля
9:27
Наступившая неделя начнется прохладой, а завершится 30-градусной жарой

В Поволжье по вине циклона вероятность грозовых дождей пока повышенная


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+