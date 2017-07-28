26-летний водитель за рулем «Приоры» не рассчитал скорость и дистанцию и протаранил «Калину». Подобные инциденты, к сожалению, происходят в городе практически ежедневно.
Как отметили в ГИБДД, активную помощь в получении информации о случаях, создающих угрозу безопасности дорожного движения, могут оказывать водители общественного транспорта, обслуживающий персонал АЗС, кафе и магазинов, расположенных непосредственно вблизи проезжей части.
Руководство ГИБДД призывает тольяттинцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и о водителях, грубо нарушающих правила дорожного движения.
По всем поступившим сигналам полицейские принимают необходимые меры реагирования. Позвонить можно в дежурную часть ГИБДД по телефону 22-80-05.
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