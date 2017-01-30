Теперь туристы смогут получить визу непосредственно в аэропортах этой страны. Об этом сообщил премьер-министр, однако он не уточнил, когда новые правила вступят в силу.

Эмираты хотят стимулировать туризм, хотя только за два года страну посетили более 600 тысяч россиян.