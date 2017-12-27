Это случилось на Сахалине. 70-летняя женщина намеревалась выкурить сигарету, в этот момент порыв ветра сбросил ее вниз. Пенсионерке очень повезло – она упала в мягкий сугроб.

Но на этом "приключения" курильщицы не закончились. Скорая помощь не смогла подъехать к дому, поэтому пострадавшую везли в больницу в ковше погрузчика. Сейчас она находится больнице с многочисленными с травмами, сообщает РИА Новости.

На Сахалине уже два дня бушует мощный циклон, скорость ветра достигает 40 метров в секунду.