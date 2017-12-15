Накануне там столкнулись иномарка и две вазовские Лады. Как выяснили инспекторы, 66-летний водитель автомобиля Ларгус по дороге в новый город выехал на «встречку» и врезался в «Ситроен С3», за рулем которого сидела женщина 38 лет.
От удара автомобиль фургон проехал вперед, где допустил столкновение с «Калиной». В итоге предварительный виновник происшествия получил смертельную травму. По факту ДТП в ГАИ проводят проверку.
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