О работе пассажирского транспорта в День Победы

На время проведения праздничных мероприятий девятого мая будет временно изменен график работы городского пассажирского транспорта.

Комсомольский район

с 09:00 до 10:00 на время проведения шествия Бессмертный полк" будет закрыто движение всех видов автотранспорта на участке улицы Гидротехническая от проезда Дорофеева до улицы Шлюзовой, по улице Шлюзовая от улицы Гидротехническая до ул. Никонова.

на время проведения шествия Бессмертный полк" будет закрыто движение всех видов автотранспорта на участке улицы Гидротехническая от проезда Дорофеева до улицы Шлюзовой, по улице Шлюзовая от улицы Гидротехническая до ул. Никонова. с 09:00 до 11:00 на время проведения торжественного мероприятия на площади Никонова в микрорайоне Шлюзовой закрывается движение всех видов транспорта по улице Шлюзовой на участке от улицы Гидротехническая до улицы Никонова.

Движение автобусов маршрутов №№ 9, 40, 124, 130 в прямом и обратном направлении будет осуществляться без заезда на конечный остановочный пункт ОП Бетонная, ОП площадь Никонова, от улицы Куйбышева проследуют по схеме: улица Железнодорожная - улица Дорофеева - улица Гидротехническая - улица Куйбышева и далее по существующим схемам движения.

Движение автобусов маршрутов №№42,42д,134,142,143 в прямом и обратном направлении будет осуществляться от улицы Никонова по улице Железнодорожная до улицы Куйбышева и далее по существующим схемам движения.

в 22:15 на территории ЦО « ДК Тольяттиазот» улица Коммунистическая, 12. и на водной акватории ДЦ «Русич», улица Носова,10. будет организован праздничный фейерверк. Для обеспечения перевозки населения по окончании салюта будет организована работа городского пассажирского транспорта по продленным графикам следующих маршрутов:

Автобусы маршрутов №№42, 84.

Троллейбус маршрута №7.

Время отправления транспорта от ДК «ТОАЗ» 22:25 – 22:30.

Автобусы маршрутов №№42.

Время отправления транспорта от «пл. Никонова» 22:25 – 22:30.

Центральный район

с 08:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:30 на площади Свободы состоится торжественный парад и праздничная программа. На время проведения мероприятий будет закрыто движение автотранспорта:

- по улице К Маркса на участке от улицы Комсомольская до Молодежного бульвара;

- по бульвару Молодежный на участке от улицы Ленина до улицы К. Маркса;

- по улице Жилина на участке от улицы Чуковского до площади Свободы;

- по улице Ставропольская на участке от улицы Советская до площади Свободы.

с 16:00 до 17:00 для сбора и формирования праздничной мотоколонны будет перекрыто движения по Молодежному бульвару на участке от улицы Ленина до улицы К. Маркса.

Автобусы маршрутов №№ 73, 93к, 96, 108 от улицы Гагарина будут следовать по схеме: улица Ленина – улица Горького – улица К. Маркса и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрута № 22 будут следовать от улицы Гагарина по улице Ленина до улицы Мичурина и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрута № 22* будут следовать от улицы Гагарина по улице Ленина до улице Льва Толстого и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрутов № 91 от улицы Гагарина будут следовать по улице Ленина до улицы Горького и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрута №142 будут следовать от улицы Горького по улице Ленина до улицы Гагарина и далее по существующей схеме.

с 12:00 до 15:00 – общегородская легкоатлетическая Эстафета, посвященная Дню Победы, маршрут которой будет проходить по улицам:

- ул. Жилина (от пл. Свободы до ул. Мира);

- ул. Мира (от ул. Жилина до ул. К. Маркса);

- ул. К. Маркса (от ул. Мира до ул. Горького);

- Молодежный бульвар (от ул.К.Маркса до ул. Победы);

- ул. Чуковского (от ул. К. Маркса до ул. Жилина).

На время проведения Эстафеты общественный транспорт будет следовать по существующим схемам, с задержкой в движении на время прохождения участников мероприятия по отдельным этапам Эстафеты.

В 22:15 на Центральной площади будет организован праздничный фейерверк. Для обеспечения перевозки населения по окончанию праздничного мероприятия будет организована работа городского пассажирского транспорта по продленным графикам следующих маршрутов:

Автобусы маршрутов№№2, 13 ,40, 73.

Троллейбус маршрута №7.

Время отправления транспорта от ОП «Горсад» 22:30 -22:35.

Автозаводский район

с 10:00 до 15:00 на время проведения акции "Бессмертный полк" по четной стороне улицы Юбилейная на участке от улицы Дзержинского до Приморского бульвара будет закрыто движение автотранспорта.

Автобусы маршрутов № 13,14,15,131 в прямом направлении от улицы Спортивной будут следовать без изменения схемы движения. В обратном направлении на участке от улицы Дзержинского до Приморского бульвара вместо улицы Юбилейной проследуют по измененной схеме движения - по улице Революционной со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрутов № 23, 102, 116, 126 будут следовать по существующим схемам движения со всеми имеющимися остановками в прямом и обратном направлениях, с задержкой движения при прохождении колонны по улице Юбилейной.

с 11:00 до 17:00 на территории паркового комплекса им. Сахарова (Южное шоссе, 137) пройдет праздничная концертная программа «Тот самый длинный, день в году…». Для организации доставки жителей и гостей города, а также их вывоза по окончанию мероприятия дополнительно к существующим маршрутам предусмотрена работа следующих муниципальных маршрутов:

- троллейбусный маршрут № 18 (изменение схемы движения до Медсанчасти);

- троллейбусные маршруты №№ 13, 14(изменение схемы движения до Медсанчасти);

- автобусный маршрут № 14 «ОП Дворец детского творчества – ОП КВЦ»: следует по улице Юбилейная до ДДЮТ;

- автобусный маршрут № 16 «ОП Вега – ОП КВЦ» следует по Московскому проспекту до улицы Свердлова, далее к проспекту Ст. Разина до улицы Спортивная;

- автобусный маршрут № 22 «ОП ул. Баныкина – ОП ЦЗЧ-2»: следует по Южному шоссе – Автозаводскому шоссе – до Центрального района (ОП «Горсад», улица Мира);

- автобусный маршрут № 23 «ОП Набережная – ОП КВЦ»: следует по Московскому проспекту до улицы Фрунзе, далее по улице Жукова до улицы Спортивная;

- автобусный маршрут № 28 «ОП Набережная – ОП КВЦ» проследует по схеме: улица Воскресенская - улица Дзержинского – улица Ворошилова – улица Жукова – улица Спортивная;

- автобусный маршрут № 36 «ОП Набережная – ОП КВЦ»: следует по Южному шоссе – улица Полякова – улица 70 лет Октября – улица Автостроителей – улица 40 лет Победы – улица Жукова – улица Спортивная;

- автобусный маршрут № 76 «ОП 14 квартал – ОП КВЦ»: Южное шоссе – улица Л. Яшина – улица 70 лет Октября – улица Тополиная – улица 40 лет Победы до ОП «14-й квартал».

Доставка зрителей к месту проведения мероприятия будет организована в 11:30, 12:30, 13:00 – время отправления указано от начального пункта. Вывоз с мероприятия – 15:15, 15:45, 16:15 - время оправления с ОП «Медсанчасть».

Чтобы предотвратить заторы, будут перекрыты развороты вдоль музея по Южному шоссе. Для удобства перемещения транспортных средств тольяттинцам предлагается парковаться на пятой, шестой и седьмой вставках АВТОВАЗа.

в 22:15 в районе площадки, прилегающей с южной стороны к МАУ ДКИТ, ближе к пересечению улицы Юбилейная и улицей Фрунзе будет организован праздничный фейерверк. Для обеспечения перевозки населения по окончанию праздничного мероприятия будет организована работа городского пассажирского транспорта по продленным графикам следующих маршрутов:

Автобусы маршрутов №№13,73.

Троллейбусы маршрутов №№ 13

Время отправления транспорта от ОП «ДКИТ» 22:30-22:35.