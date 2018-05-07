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07 мая 2018
12:27:43

О работе пассажирского транспорта в День Победы

О работе пассажирского транспорта в День Победы

На время проведения праздничных мероприятий девятого мая будет временно изменен график работы городского пассажирского транспорта.

Комсомольский район

  • с 09:00 до 10:00 на время проведения шествия Бессмертный полк" будет закрыто движение всех видов автотранспорта на участке улицы Гидротехническая от проезда Дорофеева до улицы Шлюзовой, по улице Шлюзовая от улицы Гидротехническая до ул. Никонова.
  • с 09:00 до 11:00 на время проведения торжественного мероприятия на площади Никонова в микрорайоне Шлюзовой закрывается движение всех видов транспорта по улице Шлюзовой на участке от улицы Гидротехническая до улицы Никонова.

Движение автобусов маршрутов №№ 9, 40, 124, 130 в прямом и обратном направлении будет осуществляться без заезда на конечный остановочный пункт ОП Бетонная,  ОП площадь Никонова, от улицы Куйбышева проследуют по схеме: улица Железнодорожная - улица Дорофеева - улица Гидротехническая - улица Куйбышева и далее по существующим схемам движения.

Движение автобусов маршрутов №№42,42д,134,142,143 в прямом и обратном направлении будет осуществляться от улицы Никонова по улице Железнодорожная до улицы Куйбышева и далее по существующим схемам движения.

  • в 22:15 на территории  ЦО « ДК Тольяттиазот» улица Коммунистическая, 12. и на водной акватории ДЦ «Русич», улица Носова,10. будет организован праздничный фейерверк. Для обеспечения перевозки населения по окончании салюта будет организована работа городского пассажирского транспорта по продленным графикам следующих маршрутов:

Автобусы маршрутов №№42, 84.

Троллейбус маршрута №7.

Время отправления транспорта  от ДК «ТОАЗ»  22:25 – 22:30.

Автобусы маршрутов №№42.

Время отправления транспорта  от «пл. Никонова»  22:25 – 22:30.

Центральный район

  • с 08:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:30 на площади Свободы состоится торжественный парад и праздничная программа. На время проведения мероприятий будет закрыто движение автотранспорта:

- по улице К Маркса на участке от улицы Комсомольская до Молодежного бульвара;

- по бульвару Молодежный на участке от улицы Ленина до улицы К. Маркса;

- по улице Жилина на участке от улицы Чуковского до  площади  Свободы;

- по улице Ставропольская на участке от улицы Советская до площади Свободы.

  • с 16:00 до 17:00 для сбора и формирования  праздничной мотоколонны будет перекрыто движения по Молодежному бульвару на участке от улицы Ленина до улицы К. Маркса.

Автобусы маршрутов №№  73, 93к, 96, 108 от улицы Гагарина  будут следовать по схеме: улица Ленина – улица Горького – улица К. Маркса и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрута № 22 будут следовать от улицы Гагарина по улице Ленина до улицы Мичурина и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрута № 22* будут следовать от улицы Гагарина по улице Ленина до улице Льва Толстого и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрутов № 91от улицы Гагарина  будут следовать по улице Ленина до улицы Горького и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрута №142 будут следовать от улицы Горького по улице Ленина до улицы Гагарина и далее  по существующей схеме. 

с 12:00 до 15:00 – общегородская легкоатлетическая Эстафета, посвященная Дню Победы, маршрут которой будет проходить по улицам:

- ул. Жилина (от пл. Свободы до ул. Мира);

- ул. Мира (от ул. Жилина до ул. К. Маркса);

- ул. К. Маркса (от ул. Мира до ул. Горького);

- Молодежный бульвар (от ул.К.Маркса до ул. Победы);

- ул. Чуковского (от ул. К. Маркса до ул. Жилина).

На время проведения Эстафеты общественный транспорт будет следовать по существующим схемам, с задержкой в движении на время прохождения участников мероприятия по отдельным этапам Эстафеты.

В 22:15 на Центральной площади будет организован праздничный фейерверк. Для обеспечения перевозки населения по окончанию праздничного мероприятия будет организована работа городского пассажирского  транспорта по продленным графикам следующих маршрутов:

Автобусы маршрутов№№2, 13 ,40, 73.

Троллейбус маршрута №7.

Время отправления транспорта от ОП «Горсад» 22:30 -22:35.

Автозаводский район

  • с 10:00 до 15:00 на время проведения акции "Бессмертный полк" по  четной стороне улицы Юбилейная на участке от улицы Дзержинского до Приморского бульвара будет закрыто движение автотранспорта.

Автобусы маршрутов № 13,14,15,131 в прямом направлении от улицы Спортивной будут следовать без изменения схемы движения. В обратном направлении на участке от улицы Дзержинского до Приморского бульвара вместо улицы Юбилейной проследуют по измененной схеме движения - по улице Революционной со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрутов № 23, 102, 116, 126 будут следовать по существующим схемам движения со всеми имеющимися остановками в прямом и обратном направлениях, с задержкой движения при  прохождении колонны по улице Юбилейной.

  • с 11:00 до 17:00 на территории паркового комплекса им. Сахарова (Южное шоссе, 137) пройдет праздничная концертная программа «Тот самый длинный, день в году…». Для организации доставки  жителей и гостей города, а также их вывоза по окончанию мероприятия дополнительно к существующим маршрутам предусмотрена работа следующих муниципальных маршрутов:

- троллейбусный маршрут № 18 (изменение схемы движения до Медсанчасти);

- троллейбусные маршруты №№ 13, 14(изменение схемы движения до Медсанчасти);

- автобусный маршрут № 14 «ОП Дворец детского творчества – ОП КВЦ»: следует по улице Юбилейная до ДДЮТ;

- автобусный маршрут № 16 «ОП Вега – ОП КВЦ» следует по Московскому проспекту до улицы Свердлова, далее к проспекту Ст. Разина до улицы Спортивная;

- автобусный маршрут № 22 «ОП ул. Баныкина – ОП ЦЗЧ-2»: следует по Южному шоссе – Автозаводскому шоссе – до Центрального района (ОП «Горсад», улица Мира);

- автобусный маршрут № 23 «ОП Набережная – ОП КВЦ»: следует по Московскому проспекту до улицы Фрунзе, далее по улице Жукова до улицы Спортивная;

- автобусный маршрут № 28 «ОП Набережная – ОП КВЦ» проследует по схеме: улица Воскресенская - улица Дзержинского – улица Ворошилова – улица Жукова – улица Спортивная;

- автобусный маршрут № 36 «ОП Набережная – ОП КВЦ»: следует по Южному шоссе – улица Полякова – улица 70 лет Октября – улица Автостроителей – улица 40 лет Победы – улица Жукова –  улица Спортивная;

- автобусный маршрут № 76 «ОП 14 квартал – ОП КВЦ»: Южное шоссе – улица Л. Яшина – улица 70 лет Октября – улица Тополиная – улица 40 лет Победы до ОП «14-й квартал».

Доставка зрителей к месту проведения мероприятия будет организована  в 11:30, 12:30, 13:00 – время отправления указано от начального пункта. Вывоз с мероприятия – 15:15, 15:45, 16:15 - время оправления с ОП «Медсанчасть».

Чтобы предотвратить заторы, будут перекрыты развороты вдоль музея по Южному шоссе. Для удобства перемещения транспортных средств тольяттинцам предлагается парковаться на пятой, шестой и седьмой вставках АВТОВАЗа.

  • в 22:15 в районе площадки, прилегающей с южной стороны к МАУ ДКИТ, ближе к пересечению улицы Юбилейная и улицей Фрунзе будет организован праздничный фейерверк. Для обеспечения перевозки населения по окончанию праздничного мероприятия будет организована работа городского пассажирского транспорта по продленным графикам следующих маршрутов:

Автобусы маршрутов №№13,73.

Троллейбусы маршрутов №№ 13

Время отправления транспорта от ОП «ДКИТ» 22:30-22:35.

 




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