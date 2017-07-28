В предстоящий уик-энд характер метеоусловий в Среднем Поволжье существенно не изменится и на фоне высокого атмосферного давления жителей региона ждет еще пара по-летнему знойных дней. Воздух прогреется до +34. Не сумеют остудить его и кратковременные осадки - по западу скользнет атмосферный фронт, кое-где отмечаясь очаговым дождем и локальными грозами.