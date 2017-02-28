В народном календаре 28 февраля – это день Онисима. Ещё его в народе называют Онисим Овчарник, Зимобор, Зорник. В этот день зима с весной борются: кому идти вперёд, а кому вспять повернуть. На Онисима-Овчарника, говорили в народе, зима становится безрогой. Это значит, что сильных морозов уже ожидать не стоит.
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