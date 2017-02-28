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28 февраля 2017
14:32:12

О чем говорит синоптикам последний день зимы

В народном календаре 28 февраля – это день Онисима. Ещё его в народе называют Онисим Овчарник, Зимобор, Зорник. В этот день зима с весной борются: кому идти вперёд, а кому вспять повернуть. На Онисима-Овчарника, говорили в народе, зима становится безрогой. Это значит, что сильных морозов уже ожидать не стоит.

Есть в этот день и другие приметы о предстоящей погоде: если лисица лает — ожидай вскоре снега. Пурпурный закат солнца — к большому снегопаду. Луна яркая и чистая — к морозу.
Ну, а судя по погоде за окном, нам с вами ни пурпурного заката не увидеть, ни луны. Так что в ближайшие дни ни морозов, ни сильных снегопадов ожидать не стоит, что совпадает и с научным прогнозом на начало марта, обещающим небольшие осадки и оттепели.
 
Источник: Метеовести



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