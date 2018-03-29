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29 марта 2018
08:37:52

Нынешней весной в Самарской области ждут «большую воду»

По уточнённым прогнозам, максимальные уровни половодья ожидаются выше среднемноголетних значений. Об этом шла речь на заседании в региональном правительстве. Как рассказал руководитель Приволжского гидрометцентра Айдар Мингазов, осеннее увлажнение почвы в бассейнах рек региона составило 103-123% от нормы.

По данным на 25 марта запасы воды в снеге в бассейне реки Самара – 93%, всех остальных рек от 104 до 216%. Высота снежного покрова в среднем по области почти в три раза превышает среднемноголетние показатели. В этом году март холоднее, чем в предыдущие годы. Именно этот фактор пока сдерживает бурное таянье снега и наступление половодья.

Вскрытие рек ожидается в 1 декаде апреля. Всем муниципалитетам рекомендовано быть готовыми к любому развитию ситуации и принять повышенные меры безопасности.

Готовится к прохождению паводковых вод и «Жигулёвская ГЭС». По информации директора Филиала Олега Леонова, на станции создано аварийно-спасательное формирование, которое обеспечено всеми необходимыми ресурсами. Опробована и находится в рабочем состоянии локальная система оповещения населения.

Продолжается  подготовка водохранилища к приёму паводковых вод. С 21 марта по 11 апреля ГЭС работает в режиме повышенных сбросов. По данным Гидрометцентра России в феврале приток воды в водохранилища каскада превысил норму в 2,5 раза, приток в марте также выше среднемноголетних значений.

При этом в водосборном бассейне Волги продолжается накопление снега. В таких условиях Жигулевская ГЭС должна работать с относительно большими расходами, чтобы обеспечить готовность водохранилища к пропуску половодья.




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