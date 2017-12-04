Об этом сообщил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко. «Все гарантии, которые мы предоставили Международной федерации футбола, мы исполняем», - сказал Мутко, добавив, что программа подготовки к мундиалю близка к завершению.

По его словам, пять стадионов уже функционируют, из семи оставшихся - шесть будут готовы до конца года, и лишь строительство «Самара-Арены» должны завершить в конце марта, после чего там проведут два-три тестовых матча, а в мае объект передадут ФИФА.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.