18 марта, в день выборов Президента РФ, в избирательных центрах горожане выберут общественные территории, которые будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Тольяттинцы уже подали сотни заявок, реализация многих проектов, предложенных горожанами, сможет действительно улучшить качество городской среды.

«Город, из которого не хочется уезжать», - именно таким видят Тольятти авторы проекта создания сквера имени С.Ф. Жилкина. Группа сподвижников Сергея Федоровича вышла с инициативой посвятить одно из знаковых мест нашего города первому градоначальнику, основателю Тольяттинского государственного университета и просто хорошему человеку, которого многие в нашем городе знают и помнят.

Семейный сквер, по замыслу авторов, должен разместиться рядом с ДКиТ.

- Это будет знаковое место для горожан, где они смогут проводить свой досуг. Молодежь сможет заниматься спортом, представители старшего поколения будут собираться по каким-то своим интересам, - рассказал представитель инициативной группы Александр Яштынгин.

В сквере планируется создать несколько досуговых площадок – скейт-парк, детскую площадку и кинолекторий под открытым небом. Зимой в аква-зоне и в зоне фонтанов могут работать катки под закрытыми навесами, где люди будут активно проводить свои выходные.

Два года назад к инициативной группе присоединились сторонники тольяттинского велоспорта. Наталья Самойлова, руководитель ООО «Велошкола» уверена, что старые бетонные бассейны в пока заброшенном сквере возле Дворца бракосочетания – идеальны для создания прочного, долговечного скейт-парка для профессионального занятия спортом: в них можно будет обустроить прекрасные бетонные площадки с горками и трамплинами, рассчитанными на разные уровни сложности. Такой скейт-парк будет очень удобен в эксплуатации.

«Мы занимаемся развитием велоспорта в Тольятти не первый год. Скейт, ролики, беговелы – все это пользуется огромной популярностью у детей и молодежи. Наша площадка для тренировок сейчас просто не выдерживает такой нагрузки, на ней часто бывает тесно. Совсем недавно Международный олимпийский комитет включил в программу летней Олимпиады в Токио 2020 скейтбординг как новую олимпийскую дисциплину, так что вполне возможно, что парк станет кузницей Олимпийских чемпионов и местом проведения соревнований городского и областного уровней», - поделилась своими надеждами Наталья.

Авторы проекта уверены, что такие проекты, как сквер имени Жилкина не только принесут радость тольяттинцам, но привлекут в наш регион бизнес, ведь качественная развитая инфраструктура - один из основных показателей здоровой экономики в городе.

18 марта, в день выборов Президента РФ, в избирательных центрах горожане определят общественные пространства, которые нужно благоустроить в первую очередь. Возможно, в этом списке окажется и сквер им. Жилкина.