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27 декабря 2016
14:35:43

Новый скандал в сети: медведя целенаправленно задавили грузовиками

Видеозапись расправы, попавшая в интернет, вызвала большой резонанс. Местные чиновники распорядились провести проверку по факту инцидента.

Пользователи интернета возмущены и требуют наказания для живодеров. Съемка ведется из кабины «Урала», который догоняет медведя – зверь попадает под огромные колеса. Животное, однако, осталось в живых, и после этого мужчины еще несколько раз переезжают медведя. В итоге хищника зажали между двумя «Уралами», а один из рабочих ударил ему в голову железным прутом. К этому моменту медведь уже не двигается.

Утверждается, что в расправе участвовали вахтовики, а действие ролика происходит в Якутии, однако неизвестно, когда именно. Министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев заявил местным СМИ, что по факту произошедшего будет проведена проверка. Чиновник пообещал отчитаться о ее результатах.

Живодерам грозит наказание по уголовной статье о жестоком обращении с животными. Максимальная санкция – до двух лет лишения свободы.

Похожий инцидент произошел год назад на острове Врангеля в Арктике. Повар с одной из строек Минобороны скормил медведице взрывпакет. Страдания животного попали на видео, при этом его дальнейшая судьба неизвестна.

 

Источник Эхо Москвы




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