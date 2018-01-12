На этой неделе городская администрация отправила собственникам земли соглашения об изъятии участков для муниципальных нужд. Постановление об этом было выпущено в ноябре прошлого года. Согласно документу, землю собираются изымать у четырех юридических и двух физических лиц: более 13,5 га у ООО «Диалог», 0,7 га у ООО «Волга-НН», 45 га у СОФЖИ, 1,79 тыс. кв.м у ООО «Автомобильное газовое оборудование», 750 кв.м у Михаила Зотова и 323 кв.м у Анатолия Логвиненко.

А на этой неделе собственникам земли были направлены соглашения об изъятии у них тех частей земельных участков, которые необходимы для строительства новых дорог. В городском бюджете для оплаты этих земель предусмотрены 3, 5 млн рублей.

Как сообщила заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом Елена Вострикова, в соглашениях указаны суммы, которые намерена заплатить горадминистрация. В соответствии с Земельным кодексом в соглашении также указывается отчет об оценке земли и кадастровый паспорт участка.

Как написано в Земельном кодексе, если в течение 90 дней собственники ничего не ответят на сделанную оферту, администрация имеет право выйти в суд и изъять необходимые земельные участки принудительно.