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12 января 2018
12:40:13

Новый район Тольятти за Московским проспектом начнут возводить уже совсем скоро

На этой неделе городская администрация отправила собственникам земли соглашения об изъятии участков для муниципальных нужд. Постановление об этом было выпущено в ноябре прошлого года. Согласно документу, землю собираются изымать у четырех юридических и двух физических лиц: более 13,5 га у ООО «Диалог», 0,7 га у ООО «Волга-НН», 45 га у СОФЖИ, 1,79 тыс. кв.м у ООО «Автомобильное газовое оборудование», 750 кв.м у Михаила Зотова и 323 кв.м у Анатолия Логвиненко.

А на этой неделе собственникам земли были направлены соглашения об изъятии у них тех частей земельных участков, которые необходимы для строительства новых дорог. В городском бюджете для оплаты этих земель предусмотрены  3, 5 млн рублей.

Как сообщила заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом Елена Вострикова, в соглашениях указаны суммы, которые намерена заплатить горадминистрация. В соответствии с Земельным кодексом в соглашении также указывается отчет об оценке земли и кадастровый паспорт участка.

Как написано в Земельном кодексе, если в течение 90 дней собственники ничего не ответят на сделанную оферту, администрация имеет право выйти в суд и изъять необходимые земельные участки принудительно.




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