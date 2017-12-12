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12 декабря 2017
07:23:37

Новый каток в Тольятти откроется в воскресенье в 11 утра

Торжественная церемония состоится по адресу ул. 40 лет Победы, 74 – именно здесь ждут гостей, сообщили нам в компании «Нивея», стараниями которой город получил новую ледовую площадку. Напомним, Тольятти стал одним из победителей конкурса «Голосуй за свой каток!».

Почти три тысячи неравнодушных горожан приняли участие в борьбе за обновление старенькой «коробки», которая полностью отреставрирована и превратится в современную спортивную площадку. Этот каток был открыт более 25 лет назад, он пользуется большой популярностью у окрестных жителей.

«Мы хотим дать катку вторую жизнь, чтобы он смог собирать ещё больше горожан для занятия спортом и получать море положительных эмоций!» - прокомментировал участие в конкурсе автор заявки Антон Тюстин.

В день открытия посетителей ждет настоящий праздник: мастер-классы по фигурному катанию, концерт, подарки. В гости приедут хоккеисты «Лады». Замерзнуть не позволят горячий чай и угощения. Кстати, кроме Тольятти в конкурсе также победили города Великие Луки и Новосибирск.




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