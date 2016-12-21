Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет осуществляться только по билетам. Об этом, как пишет Лайф , сегодня сообщил начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве Владимир Домашев. Также он рассказал, что встречать Новый год на Красной площади будут около 6 тысяч человек.

— Непосредственно на Красной площади в праздновании будут участвовать 6 тысяч человек. Хочу предупредить москвичей и гостей столицы, что не стоит пытаться туда попасть без билетов, эти попытки будут пресекаться, — заявил Домашев.

Также он добавил, что всего в праздничных гуляниях в новогоднюю ночь будут участвовать более 2 млн москвичей и гостей столицы.