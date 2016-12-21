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21 декабря 2016
13:29:34

Новый Год по билетам

Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь будет осуществляться только по билетам. Об этом, как пишет Лайф, сегодня сообщил начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве Владимир Домашев. Также он рассказал, что встречать Новый год на Красной площади будут около 6 тысяч человек.

— Непосредственно на Красной площади в праздновании будут участвовать 6 тысяч человек. Хочу предупредить москвичей и гостей столицы, что не стоит пытаться туда попасть без билетов, эти попытки будут пресекаться, — заявил Домашев.

Также он добавил, что всего в праздничных гуляниях в новогоднюю ночь будут участвовать более 2 млн москвичей и гостей столицы.

 




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