Большинство жителей губернии выступают против продажи алкоголя с 8 до 10 утра, заявил врио губернатора Дмитрий Азаров. Вместе с тем, большинство людей поддерживает увеличение часов продажи в воскресный день, - заявил он. Поскольку единого мнения нет ни в обществе, ни в депутатском корпусе, глава региона предложил отложить принятие поправок.

«Закон неоднозначно оценивается жителями, мы обсуждали это с депутатами. Нужно найти консенсусное решение, цитирует Азарова «Коммерсант».

Ранее проект антиалкогольного закона был одобрен на думских слушаниях и был отправлен на обсуждение в комитет по промышленности, предпринимательству и торговле. Согласно документу, некоторые дополнительные региональные ограничения на продажу алкоголя отменяются. Например, предполагалось отменить «сухой закон» 25 января - в День российского студенчества, 27 июня в День молодежи и 17 ноября в Международный день студентов.

Кроме того, депутаты намеревались разрешить покупать спиртное с 8 утра до 11 вечера, а не с 10 до 22, как это сейчас.