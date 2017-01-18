Как сообщает Газета.ру , новинка будет представлена в двух вариантах – с диагоналями 5,7 и 6,2 дюйма. Обе модели Galaxy S8 будут снабжены изогнутыми экранами, распознающими силу нажатия.

Ожидается, что цена устройства составит €849.

Ранее Samsung Galaxy Note 7 попал в список худших гаджетов года.