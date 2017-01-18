Как сообщает Газета.ру, новинка будет представлена в двух вариантах – с диагоналями 5,7 и 6,2 дюйма. Обе модели Galaxy S8 будут снабжены изогнутыми экранами, распознающими силу нажатия.
Ожидается, что цена устройства составит €849.
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