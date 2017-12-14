Лента «Последние джедаи» расскажет, в частности, о судьбе одной из главных героинь трилогии – Рэй. Это был последний фильм с участием актрисы Кэрри Фишер. Исполнительница роли принцессы Леи скончалась год назад. Сообщается, что в съемках фильма приняли участие члены британской королевской семьи, принцы Уильям и Гарри. Они снялись в роли штурмовиков.
Источник Эхо Москвы
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