Лента «Последние джедаи» расскажет, в частности, о судьбе одной из главных героинь трилогии – Рэй. Это был последний фильм с участием актрисы Кэрри Фишер. Исполнительница роли принцессы Леи скончалась год назад. Сообщается, что в съемках фильма приняли участие члены британской королевской семьи, принцы Уильям и Гарри. Они снялись в роли штурмовиков.