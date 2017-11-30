слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
30 ноября 2017
11:52:58

Новые спортплощадки в Тольятти активно используются горожанами

Все 17 открылись в начале ноября, напомнили в администрации.

На объектах, расположенных на территориях общего пользования, спортивные занятия проводят клубы по месту жительства. Ребята могут совершенно бесплатно заниматься спортом с профессиональными инструкторами. Здесь проходят тренировки по футболу, волейболу, легкой атлетике и ОФП.

«Мы занимаемся на новой площадке по б-ру Рябиновый, 8. Приходят как дети, так и юноши от 16 лет, малышей пока не беру — холодно. Летом планирую выйти на три группы, плюс хотелось бы, чтобы приходили и люди постарше, можно даже в квартале организовать свою команду», — поделился планами инструктор клуба по месту жительства «Спутник» Илья Старчков.

Основное направление клуба – футбол. Но так как площадка универсальная, есть воркаут-зона, здесь проводятся и соревнования по прыжкам в длину, и эстафеты, и просто спортивные праздники для жителей квартала.

«Когда идут занятия, люди часто подходят, интересуются. Площадка доступна всем, и мы предлагаем к нам присоединиться», — отметил инструктор клуба.

Занятия на новых спортивных объектах проходят по будням и в выходные дни. Подробное расписание тренировок можно посмотреть в прикрепленном документе или узнать в ТОСе по месту жительства.

 




Последние новости Тольятти

30 ноября
12:15
Тольяттинский ОМОН завершил полевой выход

В рамках тренировки бойцы Росгвардии совершенствовали свою профессиональную подготовку (фото)

30 ноября
11:41
Заниматься тишиной в домах хотят заставить полицейских

Депутаты Госдумы подготовили революционный законопроект

30 ноября
11:33
Спасатели Самарской области искали упавшего парапланериста в темноте

Появились фото с места трагедии

30 ноября
10:38
Пункты проведения ЕГЭ в Самарской области получат новое оборудование

Средства – почти 20,5 миллионов рублей - предоставил федеральный бюджет

30 ноября
10:24
В Самарской области сформируют реестр обманутых дольщиков

Об этом сообщили в пресс-службе правительства

30 ноября
9:46
Пенсии тольяттинцев в 2018 году вырастут на 3,7%

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов

30 ноября
9:45
В первый день нового года в России начет вещание новый развлекательный телеканал «Супер»

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа», который будет управлять им


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+