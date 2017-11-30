Все 17 открылись в начале ноября, напомнили в администрации.



На объектах, расположенных на территориях общего пользования, спортивные занятия проводят клубы по месту жительства. Ребята могут совершенно бесплатно заниматься спортом с профессиональными инструкторами. Здесь проходят тренировки по футболу, волейболу, легкой атлетике и ОФП.



«Мы занимаемся на новой площадке по б-ру Рябиновый, 8. Приходят как дети, так и юноши от 16 лет, малышей пока не беру — холодно. Летом планирую выйти на три группы, плюс хотелось бы, чтобы приходили и люди постарше, можно даже в квартале организовать свою команду», — поделился планами инструктор клуба по месту жительства «Спутник» Илья Старчков.



Основное направление клуба – футбол. Но так как площадка универсальная, есть воркаут-зона, здесь проводятся и соревнования по прыжкам в длину, и эстафеты, и просто спортивные праздники для жителей квартала.



«Когда идут занятия, люди часто подходят, интересуются. Площадка доступна всем, и мы предлагаем к нам присоединиться», — отметил инструктор клуба.



Занятия на новых спортивных объектах проходят по будням и в выходные дни. Подробное расписание тренировок можно посмотреть в прикрепленном документе или узнать в ТОСе по месту жительства.