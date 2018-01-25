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25 января 2018
11:09:46

Новые санкции МОК лишают нашу страну даже теоретической возможности бороться за медали Олимпиады в Пхенчхане

Изначально предполагалось, что приглашений на Игры могут быть лишены спортсмены, чьи имена упоминались в докладе антидопинговой комиссии Макларена и расследованиях Освальда. Накануне стало известно, что МОК отказал еще трем десяткам российских атлетов.

В итоге оказалось, что в биатлоне нашу страну будут представлять всего трое спортсменов. Столько же – в шорт-треке. И четверо – в конькобежном спорте. А это значит, что в многочисленных эстафетах и командных гонках россияне просто не смогут набрать состав для участия. И не смогут побороться за медали.
Окончательно состав российской делегации на Игры в Пхенчхан будет определен к 28 января.

Массовый и ни чем не аргументированный недопуск российских спортсменов на Игры вызвал недоумение даже у иностранных спортивных чиновников. Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг и руководитель Международной федерации лыжных видов спорта Джанфранко Каспер обратились к президенту МОК Томасу Баху с просьбой разъяснить свои действия.

Источник Эхо Москвы




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